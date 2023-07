ÕL VIDEO | PÄEV RAHVALEMMIKUGA | Laulja ja laulukirjutaja Renate Saluste avas Õhtulehele oma hoolitsetud koduaia väravad: minu jaoks on prioriteet siiski pere ja lapsed

„Ma olen väga rahul, et mul on võimalus elada oma perega koos maal. Ikkagi lastel on tore aias ringi joosta. Saadki tulla oma aiamaale. Päike paistab, linnud laulavad. Mõnus!“ õhkab laulja ja laulukirjutaja Renate Saluste (29). Ehkki paljud noored ihkavad maalt just linna, on maaelu Renatele alati hingelähedane olnud. Õhtuleht veetis Renatega ühe päeva, et näha, millised tööd ja toimetused üht tema argipäeva täidavad.