POMMUUDIS! Sandra ja Jalmar Vabarna teatavad lahkuminekust: käisime paariteraapias ja tegime teadliku valiku

Muusikud Sandra Vabarna (38) ja Jalmar Vabarna (36) teatavad, et on otsustanud oma abielu lahutada. „Anname teada, et oleme teinud ühise otsuse lahku minna. Elu on teekond ja oleme jõudnud just sellesse punkti. Riidu ega draamat ei tasu siit otsida,“ teatab Sandra oma Instagramis.