ÜLIHARULDANE VIDEO | MAHAVAIKITUD RASEDUSED: miks Elizabeth II lapseootust alati salajas hoiti?

TikTokis lööb laineid fotomontaaž üliharuldastest fotodest, kus mullu sügisel surnud kuninganna Elizabeth II on noor ja lapseootel. Kommentaatorid panevad imeks, et need kaadrid on seni maha vaikitud - kroonprintsess Elizabethi ja hilisemat monarhi pole silmatorkavalt kõhukana avalikkuse ees nähtud. „Hullumeelne, et ma pole kuningannat rasedana näinud!“ ahhetab üks kommentaator.