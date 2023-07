AUTOGA ÜLE KATUSE! Onlyfansitar Marimumm haiglavoodist: „Lendasin pea ja turjaga lakke ja istmete vahele, karussell käis.“

Eesti üks tuntumaid erootikatähti Mariliis Küünarpuu ehk Marimumm lebab alates pühapäeva õhtust haiglas. „Ootan praegu röngteni ja MRT-uuringu vastuseid, et kas õnnestub kodusele ravile saada või on selga vaja paar kruvi panna,“ teatab naine nukralt. Ta kahetseb, et jättis sõbra roolitud autos turvavöö kinnitamata.