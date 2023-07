VIDEOREPORTAAŽ LAULUPOISI PÄEVAST | Väike Johan pages äikesevihma käest ja laulukaare alla ei jõudnudki. Ema: ,,Tal oli väga ebamugav ja külm olla.“

Uhkelt laulupeo rongkäigus sammunud Pärnu koolipoiss Johan Emil (9) ennast pühapäeva esimestel peotundidel vihmast segada ei lasknud. ,,Kõigile pidi plaksu andma. Ma andsin kokku 350 plaksu,“ kirjeldas poistekooris laulev Johan elavalt. Kahjuks rikkus aga ilm ikkagi lõpuks poisi võimaluse laulukaare all esineda. Tema ema Rea nendib päev hiljem: „Johan oli kurb ja veidi pettunud, et ta laulma ei jõudnud. Samas ei arva ta, et kogu töö luhta läks, sest prooviperioodi ning rongkäigu sai ta kaasa teha.“