REPORTAAŽ | SPORT JA PIDU KÄSIKÄES! Tuhanded tudengid kogunesid suvemängudeks Käärikule: kõvematel meistritel jätkus paarivõistlus auto pagasiruumis

Teise päeva lõpetab suvekate kõige populaarsem ala – naiste mudamaadlus, kus selgitatakse välja Kääriku sookoll 2023. Mõni rammunaine on võistlema tulnud stringides, mis ajab mitmedki mehed väga elevile.

Peomeeleolus neiu minu kõrval ei jaksa algust ära oodata. „Hakake juba pihta!“ karjub ta korraldajate suunas. Toosama blond näitsik on ennast õhtuks korralikult ette valmistanud – ta kannab kõhukotti, mille külge on kinnitatud veepudel kokteiliga. Kuna õhtul toimub suure platsi peal korralik rämmar, siis pruugitakse keelekastet juba viimast võistlust vaadates. Matšide vahepeal jookseb publiku seast mitu korda läbi „kapten Longero“, kes viskab soovijatele purke lahja alkoholiga, samuti on kohal Jägermeistri neiud, kes jagavad shot'e.

Õhtu jooksul saab näha palju ilusaid heiteid. On tunda, et mõnel naisel on väga suur tahe võistlus kinni panna ning mudakolli tiitel koju kaasa viia. Samas leidub ka tütarlapsi, kes pigem teevad rahvale pulli ja tahavad muda sees hoopiski tantsida, mitte niivõrd naistekätšis osaleda.

Pärast naiste tulist mudamaadlust on oodata üllatusesinejat – lavale astub Cartoon. Kui osa rahvast naudib lava ees kuumi suvehitte, spordib üks paarike oma auto pagasiruumis, varjuks vaid akendele ette pandud rätikud. Kuumas suveöös armatsevat paarikest aga ei häiri, et neil pole eriti privaatsust ja et õhtuhämaruses ei jää nende vallatlemine ka teistele märkamatuks…