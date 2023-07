ÕL VIDEO JA REPORTAAŽ | OTSATU MÖLL JA ÜLEMEELIKUD PEOLÕVID! Retrobest tõmbas rahva korralikult käima: ,,Ema, ma olen telekas!“

„Raisk, mingit kuradi lembemuusikat lastakse kogu aeg“ on üks Retrobestile eksinud rokimees endast väljas. On ta sattunud ikka õigele peole või soovinuks ta väisata hoopis samal ajal Vana-Vigalas mürtsunud Hard Rock Laagrit? Ei tea. Fakt on aga see, et tänavu seitsmendat korda toimuv retrofestival meelitas kohale stiilse seltskonna ning lavale astusid nii Anne Veski kui Real McCoy.