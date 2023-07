VIDEOREPORTAAŽ | Ööbimine kitsas klassiruumis ja 12tunnised proovipäevad! 11aastane Aleksander näitab, kuidas valmistutakse tantsupeoks

„Loodame, et jääme kõik terveks ja päikesepistet ei saa,“ räägib värskelt Kuressaare Hariduse Koolis neljanda klassi lõpetanud Aleksander. Laulupeol on poiss esimest korda elus. Õhtuleht veetis ühe päeva Aleksandriga, et näha, milline näeb tantsupeolise jaoks välja üks tihe proove täis päev.