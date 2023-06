KERGE UURIB ELU | Kultuuriminister Heidy Purga, mis tunne on inimest vallandada?

Kultuuriminister Heidy Purga tunnistab, et kõik inimestega seotud otsused on alati kõige raskemad. „Asekantsleri ametikoht koondati,“ täpsustab ta. Purga selgitab, et kultuuriministeeriumi juhtimine vajas muudatusi ja neid plaanis teha juba enne tema ametisse asumist.