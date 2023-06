Raadio Elmar saatejuht Lauri Hermann: olen tõeline õnneseen ja ei kujuta ette, kui mu elus poleks Reinu või Erkkit

Raadio Elmar saatejuht Lauri Hermann arvab, et inimene pole loodud üksi olema. „See võib kõlada klišeena, kuid nii see ju on. Me vajame kedagi, kellega rääkida, kellega kudrutada, jagada emotsioone, meenutada mälestusi, tekitada uusi mälestusi. Jah, südamesõber võib olla selles mõttes ka su naine, või laps, või õde-vend, su vanemad," selgitab Lauri. Tema tunneb, et on tõeline õnneseen. Tema elus on nad olemas ning mees kannab neid oma südames kus iganes parasjagu on või mida teeb.