INTERVJUU | Eve Kivi talle kuulsuse toonud filmirollist: „Mul polnud vaja rinnahoidjat kanda.“

Filminäitleja Eve Kivi sai hiljuti 85aastaseks. Selle sündmuse puhul linastus Haapsalu Õudus- ja Fantaasiafilmide festivalil film „Sampo“ (1959), mis tegi Eve Kivi tuntuks. Huvitava ajalooga film põhineb Soome eeposel ning see oli esimene koostööfilm Nõukogude Liidu jaoks. Korraga kahes keeles filmitud loost on tänaseks mitu versiooni – Soome, Vene ja USA, mis kõik on täiesti erinevad. Kuna film linastub veel korra sellel kolmapäeval kinos Artis, siis tekkis huvi rääkida Eesti filmidiivaga, kuidas see roll ja film üldse sündis.