SUVINE ARMUHOROSKOOP | Kaalud vajavad väikest õppetundi

Ekstravertsed ja sõbralikud Kaalud on õdusad seltsilised, kes armastavad elumõnusid ja loovad hubase õhkkonna. Neile on omane korra- ja ilujanu ning nad on kompromisside kuningad-kuningannad, kes sobivad suurepäraselt vaenupoolte lepitajaks. Nad on väga osavõtlikud. Armastajatena on Kaalud helded, sest nende valitsev planeet on Veenus. Leidnud õige partneri, on ta ihu ja hingega pühendunud. Kuid sellele tähtkujule omane pidev juurdlemine ja plusside-miinuste balanssi seadmine võib Kaalude kallimat ahastusse ajada. Vahel tundub, et mitte miski ei saa tehtud! 30. juunist tuleks rõhku panna pisiasjadele – nii laabuvad tööasjad hoogsamalt ja leiad rohkem mahti eraelus lõbutsemiseks.