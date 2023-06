SUVINE ARMUHOROSKOOP | Jäära ootab ees sügavate sisekaemuste suvi

Sodiaagi esimese märgina on Jäär tuntud kui säde, mis ülejäänud tähtkujud särama paneb. Nagu teised tulemärgid Lõvi ja Ambur, on ka Jäär kirglik ja intensiivne. Optimism aitab populaarsust ja kuulsust võita, mis on iseäranis kasulik, kui eesmärk on kõiges, mida teed, võitjaks tulla. Paraku võib tulisus ja impulsiivsus armusuhetes Jäärale vastu töötada. Jäära armastamine pole sugugi kerge ülesanne, sest ta kipub tihti huvi kaotama ja uusi seiklusi otsima.