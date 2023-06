"Mad Meni" staar Jon Hamm abiellus sarja finaali võttepaigas

Hamm oli 1997-2015 koos näitleja ja stsenaristi Jennifer Westfeldtiga. „Meil ei pruugi olla paberit, kus seisab, et me oleme abikaasad, aga kümne ühise aasta järel on Jennifer enamat kui lihtsalt sõbratar,“ ütles „Mad Meni“ täht 2008. aastal. „See, mis meil on, on palju sügavam ja me teame seda. Minu silmis abielluvad inimesed siis, kui nad on valmis lapsi saama, ja ma ei välista seda.“ Samal aastal, kui kauane kooselu purunes, käis Hamm võõrutuskliinikus ja tunnistas, et kannatab viinavea all.