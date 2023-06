VIDEO | Koerte koledusvõistluse võitis tagurpidi käppade ja dramaatilise elukäiguga Scooter

Koerad on nagu pereliikmed ning nad väärivad armastavat kodu, olgu nende füüsilised eripärad millised tahes Maailma koledaima koera valimist on Californias Sonoma-Marini laadal korraldatud üle 50 aasta. Võistluse eesmärk on sisendada armastust kõigi loomade, iseäranis varjupaigaloomade vastu, kellest paljud on pärit kutsikavabrikutest.