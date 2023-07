LUGEMISSOOVITUS | Väikelinna šokeerisid noorte mõrvad. 15 aastat hiljem juhtub see uuesti

Alex Finlay „Öine vahetus“ (Foorum Kirjastus, 2023) peategelane on terapeut Ella, kes pääses ainsana videolaenutuses toimunud rünnakust eluga. Kui ta saab ühel päeval kõne oma endiselt koolidirektorilt, et toimunud on samasugune mõrv, kus on ellu jäänud vaid üks neiu, Jess, soostub ta tüdrukuga rääkima – sest tema on ainus, kes teda mõista suudaks. Lisaks ühendab neid veel miski – mõlemale tüdrukule sosistati pärast mõrvu kõrva samad sõnad: „Head ööd, ilus tüdruk“.