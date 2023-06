GALERII | Leiad end fotodelt? Põhja-Eesti suurim jaanituli tõi Kose lauluväljaku triiki rahvast punni: möllu jagus varajaste hommikutundideni!

„Midagigi antakse rahvale veel ilma rahata,“ ohkab sõpradega jaane tähistav Karl. Priipääsmega jaanipidu on neljapäeva õhtul kohale toonud metsiku rahvahulga. See on punnitanud nii toidu- kui söögiputkade ees looklevad järjekorrad nõnda pikaks, et ninaesise lunastamiseks tuleb omajagu kannatust varuda. „Samas rahval raha paistab olevat,“ näitab ta joogiputka juures seisvale inimmassile.