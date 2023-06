ÕL VIDEO JA REPORTAAŽ | RASKED AJAD! Pühajärve jaanitulel pidutseja: tulin festivalile rikast meest otsima, muidu toime ei tule!

„Elu on liiga kallis nüüd, seega tulin siia rikast meest otsima. Muidu tänapäevaste hindadega üldse hakkama ei saa!“ paljastab Pühajärve jaanitule kirglik fänn, kes käis ka eelmisel aastal festivalil täpselt sama eesmärgiga. Laagrialal nägi ringi uitamas Eesti staare, kes tunnistasid, et veedavad öö telgis. Kuivõrd palju on inflatsioon pidutsejate rahakotile liiga teinud ja kui palju kulub tänapäeval ühe hea möllu jaoks raha?