GALERII | Tartu Filmifond laienes ja kutsub pildistama erilisi paiku

Moonika Siimets, kes tutvustas üritusel filmiinimeste vajadusi, tõi välja, et Lõuna-Eesti elujõuline kultuur ning võro, seto ja Peipsiveere kultuuriruumid on loomeinimeste jaoks väga inspireerivad. „Me peaksime olema uhked selle elava pärandi üle, mis meil alles on ja seda ka enesekindlamalt esitlema. Ka mina olen Lõuna-Eestiga väga seotud ja siinne mõtteviis ning selle kultuuriruumi mõju on olemas kõikides mu filmides. Ma näen asju teisiti ja see teeb mind huvitavaks ka globaalses filmimaailmas, kus oodatakse loojatelt oma käekirja. Olen uhkusega lõunaeestlane,“ sõnas Moonika, kes on ka mängufilmi „Seltsimees laps“ režissöör.