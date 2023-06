„Jurassic Park“ 30: aegumatu kassatükk, mis pidanuks jääma järgedeta?

Michael Crichtoni samanimelisel romaanil (1990) põhinev „Jurassic Park“ on toonase arvutigraafika tipptaset rakendav kaasahaarav lugu paleontoloog Alan Grantist (Sam Neill), paleobotaanik Ellie Sattlerist (Laura Dern) ja matemaatik Ian Malcolmist (Jeff Goldblum), kellele langeb au külastada harukordset loodusparki, mis on täidetud eelajaloolise DNA-st kloonitud dinosaurustest. Pargi miljonärist omanik John Hammond (Richard Attenborough) kinnitab kõigile, et park on täiesti ohutu. Ent visiidist kujuneb košmaar, kui pargi turvasüsteemid alt veavad ja iidsed saurused välja pääsevad.

„Jurassic Parkist“ kujunes popkultuurinähtus ja film tõi maailmas sisse üle miljardi dollari. 1997. aastal valmis järg „The Lost World: Jurassic Park“, 2001. aastal saaga kolmas osa. Kulus ligi viisteist aastat, enne kui saurustefrantsiis äratati ellu filmiga „Jurassic World“, peaosades Chris Pratt ja Bryce Dallas Howard. Sellest sai uus kassatükk, mis tekitas maailmas taas vaimustust sauruste vastu, ning nostalgilisest menufilmist arenes välja triloogia, kuigi Spielbergi omaaegse filmiga polnud sel enam suurt ühist. 1993. aasta linateost vaadeldes saab selgeks, miks see oli nii edukas ning miks see ka 30 aastat hiljem nii mõjukaks on jäänud.