Vaba ja vallaline Berit Sal-Saller: nii nagu on võimeline taastuma keskastme alkohooliku maks, teeb seda ka katkine süda

„Aga ei, see (süda – toim.) ei ole võetud,“ lisab naine, et on ikka vaba ja vallaline. Oma armumisi kirjeldab Berit nõnda: „Need on siiani alanud kõik suure leegiga – siis on nii, et magada ei raatsi, süüa ei taha, loogiline mõtlemine on halvatud ja muust ei mõtle.“