INTRIIGID JA KLATŠ! „Rannamaja“ tegijad lennutasid uue tõsielusaate osalejad palmisaarele: kas armastus mureneb tugeva surve all?

Paradiisisaarel lähevad omavahel vastamisi kolm meest ja naist: 32aastane Mario, kelle jaoks oli reality's osalemine ärevust tekitav, 31aastane Kaupo, kelle jaoks oli see nagu iga teine teisipäev, 38aastane Michael, kes rääkis enda kohta, et tal ei peaks oma välimuse tõttu üldse mingit naist olema. Naistest 31aastane Airi, kelle jaoks oli see teekond raske, aga kõike seda väärt, 33aastane Anžeelika, kes läks oma sõnul Tenerifele mõnusale puhkusele ja 21aastane Eliina, kes ütles, et tema poleks osanud isegi aimata, et jõuab oma elus sellisesse hetke.