NAGU LUU JA NAHK! Sharon Osbourne on kõmuliste süstide abil 15 kilo kergem. Kas mäletad teiste staaride dramaatilisi salenemislugusid?

Oktoobris 70 aasta juubelit pidanud Sharon Osbourne rääkis maikuus jutusaates „The Talk“, et võttis nelja kuuga umbes 15 kilo alla. „Aga nagu kõigel muul, pole ka sellel [salenemine] alati kiiret lahendust.“ Sharon ei varja, et tundis paar esimest kuud iiveldust. „Iga päev oli süda paha või kõht lahti ja nii edasi.“ Ent ta on kaalukaotuse üle uhke ja kinnitab, et pole pärast süstimist tavatoitu süües grammigi juurde võtnud.