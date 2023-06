VIDEOREPORTAAŽ | 100 000 toitmist ootavat suud: mida tänavusel tantsupeol süüa pakutakse? Miks on üritusele värvatud üle saja rohesaadiku?

30. juunist 2. juulini toimub Tallinnas XIII noorte laulu- ja tantsupidu, kus ainuüksi osalejaid on ligi 30 000 ja publikut suisa 100 000 inimese kanti. Kõiki inimesi on sel kolmepäevasel muusikaüritusel vaja ka toitlustada. Sel aastal pakutakse laulupeol viit erinevat suppi; seljanka, frikadellisupi ja kanaborši kõrval pakutakse ka lihavabu alternatiive värskekapsaborši ja köögivilja-nuudlisupi näol. Peosuppides on kokku ligi 22 tonni Eesti talunike köögivilja.