Taani kuninganna Margrethe sai võitu oma suurimast pahest

Taani kuningakoja kommunikatsioonijuht kinnitas uudist ajakirjale BT. „On tõsi, et kuninganna pole oma seljaoperatsioonist saadik suitsetanud,“ vahendab News in Germany. Aastaid seljahädade all kannatanud Margrethele tehti tänavu veebruaris kaalukas lõikus. Enne seda oli ta kirglik suitsetaja, kes oma pahest saladust ei teinud.