FOTOD | VÄGEV SAAVUTUS! Missitüdruk Hanna-Sandra läbis keskkooli turbokiirusel ja kuldmedaliga: mõtlesin, et mis ma seal ikka kolm aastat istun!

Sisulooja sõnab, et plaanib kindlasti edasi ülikooli kandideerida. „Minu jaoks on alati olnud loogiline, et koolitee ei lõpe põhikooli ega gümnaasiumiga. Kui nüüd ausalt ütlen, siis 11 aastat õppimisest on mul muidugi natuke kopp ees. Oleks justkui võimalus [õppimine] lõpetada ja miks mitte seda teha. Süda ja mõistus aga ütlevad, et ikkagi peaks ja võiks edasi minna.“

Nõnda ongi Hanna-Sandra kindel, et vaheaastat ta õppimisest võtta ei soovi.