HÜVA NÕU | Õnnekoolitaja Dalí Karat teab kust leida julgust oma unistuste täideviimiseks

Kui ka sina igatsed praegusest mõnevõrra teistsugusemat elu, kuid sind hoiavad muutusi tegemast hirm, ebakindlus, kõhklused, siis tea, et sa ei ole üksi. „Lugematud inimesed maadlevad sama olukorraga, olles ebakindlad, kuidas ületada lõhe oma soovide ja reaalsuse vahel,“ sõnab õnnekoolitaja Dalí. „Hea asi on aga see, et on olemas kindlad mõttestrateegiad, mida saab kasutada oma vaimsete tõkete ületamiseks ja enda unistuste elluviimiseks,“ lisab ta ning soovitab proovida näiteks järgmist harjutust.