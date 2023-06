GALERII | PIILU VÕTTEPÄEVA TELGITAGUSTESSE! Kadriorus filmiti kodumaise linateose „Elu ja armastus“ kaadreid

Režissöör Helen Takkini sõnul pole „Elu ja armastus“ tüüpiline armastusfilm, aga see on film armastusest. „Armastusloo katte all võivad olla peidus toksilised käitumismustrid ja võimusuhted. Läbi selle filmi tahan näidata, kui kõrget hinda makstakse mõnikord romantiliste illusioonide eest. Minu jaoks on see väga isikliku alatooniga lugu, mis avab psüholoogilisi aspekte, mida paljud tunnevad, kuid millest tihti ei räägita,“ rääkis Takkin.