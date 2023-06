ERKI Moeshow võitja Romet Kaljo: matsin kõik isaga seotud rasked emotsioonid selle kollektsiooniga maha

Laupäeval Eesti Kunstiakadeemia tudengite korraldatud ERKI Moeshowl kollektsiooniga „Black Sheep“ peaauhinna võitnud Romet Kaljo pihib, et tema võidutöö on väga isiklik: „Mul on isaga väga rasked ja toksilised suhted. Tal on hästi selge visioon, milline ma pean välja nägema ja millega elus tegelema. See on olnud hästi rusuv. Matsin aga kõik rasked emotsioonid selle kollektsiooniga maha.“