Ave Vita! suvealguse pidu tuleb! Kuid juba teist aastat ilma Ave Alavainuta

Ave Vita! maja ja aed näevad välja peaaegu täpselt samasugused nagu paar aastat tagasi, kui kirjanik veel elus oli, praegu toimetavad seal Ave tütar ja tütretütar, esialgu ajutiselt. Sest maja saatus on alles lahtine. Tütar Kata-Riina on aru saanud, kui oluline on säilitada Ave Alavainu mälestus selles majas ehedana, et sellest saaks osa ka uus põlvkond. „Oleks ääretult kahju, kui see maja mõnele uusrikkale maha müüakse. Sest sellisel juhul jääb Ave Alavainust siia ainult pink maja ees. Kui sedagi. Võib-olla ka väike tahvlike ja Ave Vita! bussipeatuse silt.“