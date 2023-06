Lavastaja tõmbas nublu orki! „Me polnud teadlikud faktist, et video idee on kopeeritud teiselt artistilt ilma loata.“

Kui võrrelda nublu aprillis ilmunud loo „Ära ärata“ ja Berliinis resideeruva ukrainlase Shapxo (Artem Shapirenko) lavastatud lühifilmi „The Enemy“ visuaalset lahendust, on ühiseid nimetajaid mitmeid – paljatest robotnaistest valge rühja ruumini, kus osa sündmustikust lahti rullub. „Ära ärata“ video lavastaja Aleksander Tokarev tunnistab ausalt, et saigi šnitti Shapxo lühifilmist. Kui alguses väitis Tokarev, et nublu ja tema meeskond olid sellest teadlikud, siis täna hommikul lükkas ta enda varasemad väited ikkagi ümber.