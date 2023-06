„Reporteri“ ilmatüdruk Beatrice lõpetas gümnaasiumi neljade-viitega: lõpueksamit läksin kirjutama põhimõtteliselt otse esinemiselt

Beatrice on alati püüdnud olla eeskujulik õppur. „Kui sain halva hinde, siis ikka üritasin selle kohe ära parandada. Eesmärk oli keskkool enam-vähem viitega lõpetada,“ sõnab ta. Neiu ei salgagi, et koolilõpp oli tema jaoks omajagu pingeline. „Samas kartsin hullemat: mõtlesin, et see 12. klass tuleb hull. Paljud ütlesid, et see on nii raske aasta, sest samal ajal on palju stressi ja pinget. Samas läks see aeg nii kiiresti – järsku olidki eksamid juba käes.“