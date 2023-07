„PUUDUTA MIND“ 284. SAADE | Endisest skandaalsest tantraprintsessist Jaya Shivanist on saanud ontlik kaasa ja ema: olen iseendaks tagasi saanud

„Puuduta mind“ saate külalisteks on seekord Katrin Lucas, varem tuntud kui Jaya Shivani ehk kurikuulus tantraprintsess Katrin Silman, neiupõlvenimega Kracht (Kersti Krachti tütar). Võibolla mäletate lugu aastast 2013, kui lahvatas tõeline uudispomm -"Eestlastest abielupaar seksis Bali pühas templis“. Katrini paariliseks oli hurmav tantraguru Urmas Silman. Pahased budistid kutsusid politsei, paarike arreteeriti ning nad pidid maksma templi puhastamiseks 1500 eurot trahvi. Uudis levis üle terve maailma. Peale pikantset juhtumit eelistas Katrin esineda nime Jaya Shivani all ning seejärel lõppes ka harmooniline tantraabielu Urmasega, pärast mida loobiti vastastikku teravusi meelelahtusväljaannetegi veergudel. Kliendid süüdistasid Urmast ebakorrektsetes tantramassaaži võtetes, Urmas tõrjus omakorda süüdistusi väidetega, et see on ekskaasa Katrini kättemaks. Elu kees nagu filmis.

