EKSKLUSIIVINTERVJUU | ROHKEM SEKSI 50ndates! Sarja „Ja ongi käes“ stilistid ja looja Michael Patrick King: vanus ei pruugi dikteerida seda, kuidas naised elavad ja riietuvad!

„Meie jaoks on ka oluline, et igaüks, kes prooviruumi sisse astub, tunneks ennast mugavalt ja hästi. Kui me šoppame, siis mõtleme alati, kuidas riietus peegeldab inimese mõtteviisi. Sarah Jessica tegelane on nii mänguline, et suudab täiesti erinevatest maailmadest elemente kombineerida. Tema look'id räägivad tema eest, vihjates sellele, kus ta oma eluga hetkel on. Võrreldes esimese hooajaga, kus Carrie mattis oma kaaslase, on teine osa palju särtsakam ja pidulikum,“ kergitab Molly saladuseloori.