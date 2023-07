Lucy Foley „Korter Pariisis“ (Eesti Raamat, 2022) on klaustrofoobiline põnevik, mille keskmes on inimesed, kes elavad ühes kaunis vanas kortermajas, eemal Eiffeli torni tuledesärast ja Seine’i rahvarohketest kallastest. See on paik, kus ükski asi ei jää märkamata ja kõigil on lugu, mida nad sooviksid hoida luku ja riivi taga.

Kui peategelane Jess hakkab oma venda otsima, hakkab ta järjest rohkem mõistma, et selle maja elanikel on rohkem varjata, kui arvata võiks. Samuti on neil kõigil seos Beniga – kui mõni neist vihkab teda, siis teisel on tema vastu haiglane huvi. Kuid kuhu mees ometi kadunud on? Kas ta on tõesti tapetud, sest ta julges oma naabrite elus liiga palju ringi nuhkida?