LÖÖB KODUMAAL LAINEID! Strippar Justinist sai Austraalias tõsielustaar: kuigi olen igapäevaselt ümbritsetud naistega, ei oska ma nendega flirtida

Eestis elades mitmesse skandaali sattunud kurikuulus Justin McNairn osaleb oma kodumaal Austraalias tõsielusaates, kus meeste ülesandeks on mängida raha nimel naiste südametega. „Minu sotsiaalmeediast jääb mulje, nagu ma oleks väga võrgutav, seksuaalne ja avatud…Näib, nagu ma suhtleksin kogu aeg naistega, aga tegelikult on mul liiga kiire elu, et kellegagi sebida,” rääkis Justin DailyMail'ile.