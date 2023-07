LUGEMISSOOVITUS | Südamlik ja äratundmishetki pakkuv romaan

Casey on hiljuti pärast kirglikku romanssi maha jäetud, ta kaotas äsja oma ema ning on ligi 70 000 dollari suurustes (õppelaenu)võlgades. Ta üritab ots otsaga välja tulla, töötades ettekandjana uhkes restoranis ja üürides väikest hallituselõhnalist garaažituba. Samal ajal püüab ta lõpetada oma romaani, mille kirjutamisega alustas juba kuus aastat tagasi. Abi ei ole ka sellest, et ta tutvub kahe mehega – üks neist temavanune, teine kümmekond aastat vanem – ega suuda otsustada, kumma ta valima peaks: kas selle, kellega on kõik kirglikum, kuid kes vahel ootamatult kaob, või selle, kellega on turvaline, kuid vähem särtsu.