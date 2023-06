„PUUDUTA MIND“ 282. SAADE | Toomas Trapido: Gaia kool panustab elu ja inimese terviklikkusele – kompostkäimlatest meditatsioonini, neid kaht võib muuseas täitsa vabalt ka ühendada

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi „Puuduta mind“ saate külalisteks on bioloog, pedagoog, ökoloogilise maailmavaate uurija ja tutvustaja Toomas Trapido - tuntud ka avaliku esinejana, kes on aktiivselt sõna võtnud inimühiskonna ja looduse suhte teemadel. Ühtlasi on Toomas ka Gaia Akadeemia juht Eestis. Lisaks räägime ka meetodist Dragon dreaming ehk draakoni unistamisest, mis on küllaltki pika aja jooksul välja kujundatud meetod projektide elluviimiseks. Projekt ise tähendab mingisuguse alguse ja lõpuga tegevust. Projekt võib olla ka päev, aga ka mingi ettevõtmine, näiteks nagu saade või saatesari. See algab üldjuhul mingist kergest unistusest, väikesest või miks mitte ka ambitsioonikast ideest.

Vaata põnevat saadet!