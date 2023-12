USKUMATU PETTUS JA JÕHKER MÕRV! Oma vaimselt haige ema tapnud tütar pääses vabadusse

Kurva näoga Dee Dee rääkis kõigile, et tema tütre areng peatus seitsmeaastaselt. Kõrvalt vaadates tundus see tõepoolest tõena, kuid hooliv ema ei lubanud tütre tihedamat suhtlemist võõrastega. Keegi isegi ei aimanud, et haige laps Gypsy oli täiskasvanud naine. Kui Dee Dee rääkis, et ta tütar on 15aastane, siis tegelikult oli ta juba 19 aastat vana. Kuid ema ei teadnud, et tema tütrel on oma salaelu.