Dave Benton: „Olen õnnelik ja väga tänulik, et saan öelda: Dave Benton tunneb end hästi, ilma valude ja muude tervisehädadeta.“

Dave (72) naeratab, et kuhu tahes ta ka ei lähe, soovivad kõik esimese asjana teada, kuidas tervisega lood on. Ta ei pane seda pahaks: „Olen õnnelik ja väga tänulik, et saan öelda: Dave Benton tunneb end hästi, ilma valude ja muude tervisehädadeta.“ Mees kinnitab, et kontrollib täielikult, kuidas oma elu elab, mida teeb ja mida teha soovib.