KES ON TUCKER CARLSON? Saage tuttavaks mehega, kellel õnnestus teha intervjuu Vladimir Putiniga

Tucker Carlson on vastuoluline tegelane. Teda on peetud üheks mõjukamaks konservatiivseks USA ajakirjanikuks, kes ei karda katta teemasid ja rääkida probleemidest, mida teised puudutada ei julge. Samas on aga tegemist rassistlike ja seksistlike seisukohtadega „hiilgava“ saatejuhiga, kes ei pelga levitada ka mürgiseid valeväiteid. Kes on see mõjukate esivanematega ameeriklane, kes suutis enne Fox Newsist vallandamist meelitada telerite ette miljonid lojaalsed vaatajad?