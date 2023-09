INTERVJUU | NOËP: minu muusikat kuulavad rohkem mehed, Instagramis jälgivad aga naised

„Eks ma väiksena tegin veidi pättuseid ka, aga teistel emadel on kindlasti olnud hullemaid peavalutekitajaid, kui mina oma emale olin. Minu pärast pole olnud vaja liiga palju muretseda,“ räägib äsja 33. sünnipäeva tähistanud maailmastaar NOËP ehk Andres Kõpper, et toetav ema Ülle on talle kullast kallim. Koos emaga käis NOËP ka elu esimesel presidendi vastuvõtul. Kus ometi kompu muusiku silmarõõmud peidus on?