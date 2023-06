HÜVA LEILI | Põnevust kodusauna: nõuandeid, kuidas saunas käimine elamuseks muuta

Eestlased on teada-tuntud saunasõbrad. Klassikaline saun on mõnus, aga on mitmeid viise, kuidas saunaskäik põnevamaks muuta. Siit tulevad mõned huvitavaid saunarituaalid, mis muudavad saunaskäigu elamuseks. Loomulikult on erinevaid rituaale võimalik teha nii spaas, kui ka oma kodusaunas. Siit nad tulevad: