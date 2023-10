LUGEMISSOOVITUS | „Sõprade“ staari valusalt aus raamat sõltuvusest, mis ta peaaegu hauda viis

Tõenäoliselt on raske leida inimest, kes poleks näinud või vähemasti kuulnud midagi seriaalist „Sõbrad“. Sarjas Chandler Bingi kehastanud Matthew Perryl on seljataga tõeliselt kohutavad aastad, mis on nüüd oma koha leidnud raamatukaante vahel.

Matthew Perry avab end raamatus „Sõbrad, kallimad ja suur hirmus asi“ (Tänapäev, 2022) nii ausalt, kui vähegi saab. Musta huumoriga vürtsitatud teoses tuleb loomulikult juttu tema teekonnast „Sõpradeni“, aga ka täiesti musta auku kukkumisest. Aastakümneid uimastisõltuvusega võidelnud staar ei pelga rääkida asjadest nii, nagu need olid, ega hakka ka oma käitumist ilustama. Tegu on ausa – kuigi ajalises mõttes veidi segase – lugemisega, mis ei tohiks külmaks jätta ühtegi „Sõprade“ fänni – kuid olge hoiatatud, et tõenäoliselt ei näe te sarja vaadates enam Chandlerit, vaid Matthew'd.

Lisaks uudishimu rahuldamisele on see raamat ka hea näide, kui oluline on see, kuidas me oma kehaga käitume. Perry keha pidas mõnuainete kasutamisele vapralt vastu – kuni enam ei pidanud. Pärast aastaid oksükodooni tarvitamist ta käärsool lõhkes ning ta oli mõnda aega isegi koomas. Väide, et ta elu rippus juuksekarva otsas, peab siinkohal igati paika. Nüüdseks, olles 53aastane, on ta käinud lugematutel operatsioonidel ning peab tõenäoliselt elu lõpuni võtma tablette, mis hoiavad teda elus ja uimastitest eemal.