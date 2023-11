ÕL ARHIIV | „No kes ei olnud Hans Kaldojasse armunud!“

Surma-uudis rabab pea alati ootamatult. Seda aga, et Hans Kaldoja (15. november 1942 – 1. detsember 2017) elu on jõudnud finiširuudustikku, ei aimanud viie aasta tagusel sügistalvel enamik ta sõpradest ja kolleegidest.

Päris sõpruseks ei kiirusta Ülle Karu enda suhet Hans Kaldojaga nimetamagi. Elu lähedasemad ja kestvamad liidud enne Facebooki leiutamist sõlminud inimestele on sageli sõnal „sõber“ ahtam, kuid seda kaalukam tähendusväli. „Hans rääkis, et tema võtab ka Facebookis sõbraks ainult need inimesed, kellele tänaval „Tere!“ ütleb,“ mäletab Karu.

Kunagi ammu, 1970ndatel, kui tuli välja telelavastus „Leedi Windermere'i lehvik“ ja Draamateatris mängiti „Kõrboja peremeest“, võisid jah, mõnel päeval olla lood – ühepoolselt! – ka pisut isiklikumad.