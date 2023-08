SENITEADMATA PALJASTUSED | Seitse fakti, mida sa Laura Põldvere kohta veel ei teadnud

Täna oma 35. sünnipäeva tähistav popikuninganna Laura Põldvere on kasvanud üles avaliku tähelepanu all. Nii ongi eestlased läbi aastate jälginud igat tema sammu nii professionaalses, ent ka isiklikus sfääris. Ehkki võib ju tunduda, et me teame Laura kohta kõike, siis selgub, et popdiival on varrukasse peidetud mitmed – ei rohkem ega vähem kui seitse – seniteadmata fakti.