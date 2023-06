VIDEO | Jesper Parve: töö tegemine on ära unustatud, kõik otsivad mingit nippi või trikki, kuidas lihtsasti ära elada

Jesper Parve ning kunstnik ja lasteraamatute autor Mari Ojasaar kolisid koos poegade Aaron Troy (8) ja Thor Ragnariga (4) möödunud aasta aprillis Hiiumaale. Tänavu jaanuaris sündis neile pisitütar Maria Luna.

Vaid aastaga on Jesper ja Mari rajanud Hiiumaale Pihla inspiratsioonitalu, kus asuvad kogukonnakool ja lasteaed, külalistemaja, lebolaga välirestoran ning põhupalli-colosseum, kus suvel saab nautida kontserte ja etendusi.

„Paljud, kes suvel Hiiumaale tulevad, imestavad, kuidas see kõik siia on tekkinud,“ sõnab Jesper. „Aga selle taga on metsik töö, nii füüsiline kui ka vaimne. Oleme rabanud hommikust õhtuni.“

Anu: Tulime Hiiumaale imearmsasse kohta, kus muinasjutt saab teoks. Kõik on nagu Astrid Lindgreni raamatutes. Jesper, oled sa kunagi unistanud sellest, mis siin praegu toimub?