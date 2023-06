ÕL ARHIIV | Leelo Tungal: kõige suurem karistus või kättemaks kurjusele on näidata talle, et ta on naljakas

„Võib ju öelda, et oh, sa näed noor välja, aga tegelikult on 70–75 ikkagi päris kõrge iga ning meil ei ole ju palju räägitud, kuidas selle eaga harjuda ja kuidas selles eas ennast õige inimesena tunda. Need mõtted ja juhendid oleksid inimestele vägagi olulised. See, kui sa oled üle 60. eluaasta läve astunud, ei tähenda ju, et siis sa äkki oled lootusetu ega oota enam midagi; et sa ei muutu enam ega muuda enam midagi. Ei ole nii!“ ütleb kirjanik Leelo Tungal, kes sai 22. juunil 76aastaseks.