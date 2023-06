ÕL TV | SAUNARITUAALID | Kui poes maksab saunaviht 5 eurot, siis mina peaks oma viha eest küsima 500 eurot

Jah, nagu näete on siin rivis erinevad saunavihad - eukalüptiviht, haavaviht, tammeviht, vahtraviht, kaseviht, taga nurgas on isegi pihlakas. Need kõik on enda tehtud vihad ja see vihatraditsioon või õigemini selle tegemise traditsiooni võtsin üle venelastelt. Õige saunakultuur on tulnud igipõlistelt venelastelt ja ukrainlastelt. Olen harinud ennast sel teemal kolm aastat.