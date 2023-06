KAS ALKOHOLITA SAAB ÜLDSE PIDUTSEDA? Kuidas ma suudan lõdvestuda, kui pole end pehmeks joonud?

Kas alkoholita saab üldse pidutseda?

Trofimov tõdeb, et seda suhtumist, et ei saa pidu olla alkoholita, on üsna palju, sest paljud inimesed ei kujutagi end ette alkoholita pidutsemas. „Kuidas ma suudan lõdvestuda, kui ma pole end pehmeks joonud? Kuidas ma saan olla mina ise, kui ma ei ole alkoholi tarvitanud? Kuidas ma saan olla rõõmus, kui ma ei ole joonud?“ on põhilised vabandused.

Ta nendib, et inimesed kipuvad uskuma alkoholi mõjusse rohkem kui iseenda rõõmu ja potentsiaali avamisse. Küll aga on see õnneks vaikselt muutumas ning inimesed hakkavad aru saama, et alkoholivabalt on peotunne palju kandvam, sul ei ole pohmelli ning oled rohkem kohal.

Kui tunned, et alkohol on su elus probleem...